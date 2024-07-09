Мастера со всей России соберутся на ремесленном фестивале в Дмитрове

Фестиваль «Медленное ремесло» начнется в Дмитровском округе 13 июля. Мастера со всей России соберутся в слободе Глушенковых, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили творческое пространство, где 50 мастеров из разных городов продемонстрируют свои навыки. Посетители смогут ознакомиться с кузнечным и гончарным делом, росписью по дереву и традиционной росписью матрешки, ткачеством, прядением и другими народными ремеслами. Любой желающий сможет поработать на кузне, испечь хлеб в русской печи и попробовать другие занятия.

Начало программы в 12:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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