Мастера из Мытищ представят работы на выставке народных промыслов в Москве

Мастера из Раменского и Мытищ представят работы на выставке. Экспозиция будет работать с 1 ноября по 16 декабря.

Выставка народных промыслов «Гжель и Жостово: традиции и современность» пройдет в Государственном Кремлевском Дворце. Мастера представят здесь подносы с жостовской росписью, изделия из фарфора и другие уникальные изделия, как в классическом исполнении, так и креативные работы современных авторов.

«У Гжели и Жостово много общего: это не только явления народного искусства России, но и схожие по тематике произведения — красота природы, любовь к истории и традициям, популяризация промыслов. Мы уверены, что это яркое событие отразит развитие традиций и станет новым шагом в популяризации наших культурных ценностей», — рассказала Елена Сухорукова, главный художник объединения «Гжель».

Организаторы уверены, что выставка «Гжель и Жостово: традиции и современность» уникальна, и станет незабываемым событием для посетителей любого возраста, как для истинных ценителей народного русского промысла, так и для любителей современного творчества.

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