Мастера и предприниматели из Шатуры представят продукцию на ярмарках в День округа

В Шатуре состоялся бизнес-завтрак. На нем обсудили подготовку к празднованию Дня округа. Предпринимателям и ремесленникам рассказали о том, как они могут принять участие в мероприятиях.

Праздник состоится 6 сентября. В Шатуре будут работать локации «Город мастеров» и «Сделано в Шатуре». Здесь жители смогут познакомиться с местной продукцией.

«Наши мастера все громче заявляют о себе. Большой популярностью пользуется ежегодная Кривандинская ярмарка. В этот раз те, кто изготавливает изделия своими руками, смогут показать себя и свою продукцию на центральных площадках праздника — в Шатуре, в Рошале и в Дмитровском Погосте. Всего около 100 участников», — сказала начальник управления инвестиций и экономического развития Елена Литвинова.

Также предприятия-производители проведут презентацию продукции на бульваре Мира. Швейная фабрика устроит показ мод.

Кроме того, в центре города организуют мастер-классы, будут работать фото- и фудзоны. Откроется выставка «Шатура во времени».

Конкурс кулинарного искусства «Из шатурского лукошка» состоится в сквере «Олимпийский». Предприятия общественного питания и жители округа представят мучные и кондитерские изделия, пройдет дегустация.