Мастер спорта России провел мастер-класс для самбистов в Воскресенске

Заслуженный мастер спорта России по универсальному бою, мастер спорта России по самбо и дзюдо, победитель первенства Европы по самбо и первенства России по дзюдо Алексей Кондрашкин провел мастер-класс для воспитанников школы олимпийского резерва в Воскресенске. Алексей Кондрашкин показал техники и приемы, а также рассказал о важности спорта в жизни человека.

Мастер-класс посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята были в восторге от тренировки вместе с Заслуженным мастером спорта России. Они получили ценные советы и отработали тактики по самбо.

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере. Все участники получили автографы и смогли пообщаться с чемпионом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.