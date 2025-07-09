Мастер спорта по самбо Олег Тактаров проведет мастер-класс в Люберцах

В Люберцах 10 июля в 11:00 пройдет мастер-класс по самбо с участием первого чемпиона турнира UFC 6 из России, мастером спорта по дзюдо, актером, общественным деятелем Олегом Тактаровым. Занятие состоится на базе спортивного комплекса «Р.О.Д.Ъ» на улице Кирова.
Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры, мотивацию молодежи к занятиям спортом и передачу опыта от профессионального спортсмена мирового уровня. Участники не только познакомятся с базовыми приемами борьбы и самообороны, но и пообщаются с Олегом Тактаровым лично.
Встреча завершится автограф-сессией и вручением подарков.
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