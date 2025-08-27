Мастер спорта по легкой атлетике Анна Иванова провела мастер-класс для детей в Дубне

Участница телешоу «Суперниндзя», «Титаны» и «Гладиаторы», серебряная призерка чемпионата Европы, мастер спорта по легкой атлетике Анна Иванова провела мастер-класс для местных детей по преодолению полосы препятствий. Прославленную спортсменку пригласил совет дома № 9 на Тверской улице в Дубне.

Мастер-класс прошел во дворе на детской площадке. Участники использовали установленное там оборудование — горки, турники и брусья, «рукоходы», качели. Проходить полосу препятствий каждому участнику помогали инструкторы. Ребята несколько раз отжались, прошли «рукоход», затем — канат, а также проползли под турником. Требовались сноровка и скорость. Детям понравилось. Каждый участник получил сувениры и угощения.

«Мы показали как можно использовать имеющиеся во дворе спортивные снаряды, а кому-то помогли сделать первый шаг к спорту и здоровому образу жизни», — пояснил председатель совета дома Евгений Шипулин.