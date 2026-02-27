Мастер производственного обучения повысил свою квалификацию в «Атомной школе сварки»

Мастер производственного обучения Электростальского колледжа Андрей Гулькин успешно завершил программу повышения квалификации «Атомная школа сварки». Первый выпуск прошел на площадке федерального технопарка профессионального образования в Калуге, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Обладая более чем 15-летним опытом работы в профильных организациях, включая компанию «Атоммашэкспорт», Андрей Гулькин передает свои знания будущим сварщикам, возглавляя первый в стране отряд атомных сварщиков.

Образовательный проект направлен на создание сети учебно-производственных центров по сварочным технологиям в организациях среднего и высшего профессионального образования. В рамках программы разработаны специальные короткие курсы, охватывающие методологию различных способов сварки, таких как ручная дуговая сварка покрытым электродом, ручная аргонодуговая сварка и другие.

Начальник Центра развития профессионального образования Корпоративного университета развития образования Московской области Алексей Овчинников отметил: «Современный сварщик — важная и востребованная профессия, особенно в отраслях технологического лидерства».

До конца года пять подмосковных колледжей планируют включиться в новый формат подготовки, повысить квалификацию преподавателей по сварке и аккредитовать свои учебные площадки. Важным аспектом станет апробация инструментов искусственного интеллекта для подготовки сварщиков будущего.

«Атомная школа сварки» реализуется в рамках флагманского проекта Корпоративной академии «Росатом» и Министерства просвещения России.