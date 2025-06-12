Мастер-классы, спортивные состязания и концерты прошли в День России в Пущине

В День России в Пущине городского округа Серпухов сразу на нескольких площадках состоялись праздничные мероприятия. Для жителей подготовили показательные выступления спортсменов, состязания по разным дисциплинам, творческие мастер-классы и концерт.
Помимо этого, самые маленькие смогли посетить детские игровые и интерактивные площадки. А шести школьникам в этот знаменательный день вручили первые паспорта. Все ребята — победители олимпиад по школьным предметам и спортивных соревнований разного уровня, активисты и волонтеры. Юношей и девушек поздравил врип главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.
«Благодарю коллективы культурных и спортивных учреждений Пущина, которые подарили жителям и гостям города такой яркий праздник. Уверен, что эти эмоции останутся в памяти надолго», — сказал Алексей Шимко.
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