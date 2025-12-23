Мастер-классы пройдут в городском музее Лыткарина

В преддверии Нового года Лыткаринский историко-краеведческий музей распахивает свои двери для всех желающих окунуться в атмосферу творчества. Музей стал центром возрождения забытых традиций, организовав серию мастер-классов по изготовлению классической ватной елочной игрушки.

Каждую субботу декабря жители округа имеют возможность прикоснуться к истории, освоить редкое ремесло и создать своими руками настоящий артефакт праздничного прошлого.

«Ватная игрушка — это не просто украшение для елки. Это своеобразный „мостик“ в прошлое, позволяющий ощутить дух давно минувших эпох и прикоснуться к истокам новогоднего декора в России. Лишь со второй половины XIX века на рождественских и новогодних елках стали появляться разнообразные украшения, которые сегодня кажутся нам привычными», — сообщили в музее.

Это были и светящиеся гирлянды, и китайские фонарики, и переливающиеся стеклянные шары. В силу своей высокой стоимости, эти фабричные изделия были доступны не всем слоям населения и не пользовались широкой популярностью. Именно тогда и получили распространение ватные игрушки, ставшие доступной альтернативой. Их можно было приобрести в специализированных магазинах или, что было гораздо чаще, изготовить самостоятельно в домашних условиях.