Мастер-классы по волейболу и баскетболу проведут для школьников Подмосковья

Амбассадоры Школьной лиги Подмосковья пригласили старшеклассников на тренировки. 21 декабря занятие проведет олимпийский чемпион по волейболу Александр Соколов, а 26 декабря секретами мастерства поделится двукратный чемпион России по баскетболу Виктор Кейру.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что встреча школьных команд с Александром Соколовым состоится 21 декабря в Королеве. Мероприятие начнется в 14:00 в игровом зале бассейна «Вымпел». На мастер-классе спортсмен расскажет об игровой технике и взаимодействии в команде, ответит на вопросы школьников и оценит сыгранность каждого коллектива.

Баскетбольный мастер-класс с Виктором Кейру состоится 26 декабря в Подольске. На занятии спортсмен запустит свой авторский челлендж с подарками для победителей. Кроме того, Виктор поможет ребятам улучшить уровень игры, отработать навыки владения мячом, блокировки и ухода от соперников. Тренировка начнется в 13:00 в спортивном зале ДК «Октябрь».

Серия мастер-классов и встреч с амбассадорами Школьной лиги Московской области стартовала в ноябре. Уже прошли тренировки с чемпионкой России по волейболу Марией Халецкой в Одинцове и обладателем Кубка УЕФА Романом Широковым в Истре.

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