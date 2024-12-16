Инновационный проект «50 умных ФОКов» запустили в Подмосковье. Его реализация подразумевает интеграцию ИИ в управление спортивными объектами. По словам губернатора Андрея Воробьева , это позволяет анализировать загрузку физкультурно-оздоровительных комплексов и контролировать посещаемость спортсменов.

«Вы знаете, что один из национальных приоритетов — доступность, массовость спорта. Мы весьма заметные мероприятия проводим в этом направлении. И центральные стадионы, и подогрев полей, и наши ФОКи, бассейны, ледовые арены и дальше будем строить», — отметил губернатор.

«Цифра» в спортивной отрасли позволяет контролировать работу объектов и их востребованность. На данный момент 34 округа закупили и установили камеры. С 1 января начнется анализ полученных данных, который позволит оценить эффективность проекта.