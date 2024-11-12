Мастер-класс по вязанию провели ко Дню рукоделия в Подольске

Семейный праздник «Диковинка» состоялся в доме культуры имени Лепсе. В мероприятии, приуроченном ко Дню рукоделия, приняли участие около 200 человек.

Организаторы приготовили для жителей городского округа насыщенную программу. Гости праздника участвовали в тематических играх и интерактивных конкурсах, для них работали выставки мастеров народных промыслов, где можно было приобрести уникальные изделия, а артисты выступили с творческими номерами.

Для жителей Подольска провели несколько мастер-классов, где все желающие смогли научиться бисероплетению и лоскутному шитью, вязанию, лепке из глины и другому рукоделию. Помогали участникам наставники из студий авторской куклы «Диво», лоскутного шитья «Акварель», прикладного творчества «Мастерилка» и детской изостудии «Палитра».

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