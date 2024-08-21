Мастер-классы по вязанию провели для пенсионеров в Лосино-Петровском

Два мастер класса — по вязанию ключком и макроме — провели для пенсионеров в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском. Такая арт-терапия улучшает внимание и память.

Участницам мастер-класса показали новые элементы вязания крючком. Таким способом можно создавать своими руками разные изделия — от простых салфеток до ковров. Также каждый желающий мог научиться плести макраме.

По мнению участников мастер-классов, совместные занятия помогают людям старшего поколения отвлечься от грустных мыслей, найти новое увлечение, поддержать мышечный тонус рук и снять стресс.

«Вязание как метод арт-терапии на занятиях для пожилых людей — это очень необходимое направление, чтобы разнообразить свободное время наших представительниц старшего поколения, это также полезно, так как улучшает внимание и память. И мы с удовольствием предоставляем возможность для встреч и занятий в нашем местном отделении», — сказал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках местного партийного проекта «Народное творчество».

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