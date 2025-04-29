Мастер-классы по созданию сувениров к 80-летию Победы прошли в Красногорске

Тематическое мероприятие, посвященное годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели в Красногорске. Участников обучали создавать магнитные панно и красочные открытки с праздничной символикой.

Гостями событий стали любители рукоделия. Под руководством опытных мастеров они изготовили панно с изображением скульптуры «Родина-мать зовет!».

В ходе первого мастер-класса им рассказали о символике скульптуры и истории ее создания. Участники узнали, что автором ее является Евгений Вучетич.

На другом творческом занятии жители сделали красочные тематические открытки. Каждую декорировали символом Победы — георгиевскими ленточками и ярко-красными гвоздиками.

Отметим, что все сувениры, которые участники создали на обоих мастер-классах, передадут ветеранам округа. Это произойдет на акции «Поздравь ветерана».