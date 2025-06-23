Мастер-классы по ремеслам проведут на фестивале «Сделано в Хотьково» в Подмосковье

Ежегодный фестиваль «Сделано в Хотьково» пройдет в этнопарке «Кочевник» в Сергиевом Посаде 5 и 6 июля. Для гостей проведут мастер-классы, выставки, лекции и ярмарки.

В этом году тема фестиваля — «Хотьково — гостеприимный город». Традиционно мероприятие объединит ведущих представителей творческих индустрий, ремесленников, художников и музыкантов со всего мира.

«В 2024 году фестиваль „Сделано в Хотьково“ получил статус международного, в числе участников появились творческие коллективы из Африки, Индии, Китая и Филиппин», — напомнили в Минкультуры Подмосковья.

В программу фестиваля войдут концерты, художественные выставки, ярмарки и многое другое. Гости смогут попробовать блюда разнообразных кухонь, а также посетить программу для детей.

Желающие научатся абрамцево-кудринской резьбе по дереву.

Для посещения фестиваля необходимо приобрести билет для входа в этнопарк «Кочевник».