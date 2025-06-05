Мастер-классы по йоге проведут в Одинцове 15 июня

Мастер-класс по йоге проведут на стадионе Зареченской школы в Одинцове 15 июня. Участники поучаствуют в медитации, а также посетят концерт этнической музыки.

Как сообщили в подмосковном Минспорте, для гостей подготовят медитацию под перкуссию, тибетские чаши и гонги, а также концерт этнической музыки, а также розыгрыш призов.

Мероприятие приурочили к международному дню йоги. Оно пройдет по инициативе посольства Индии в России.

Участие в бесплатном мастер-классе по записи. Оставить заявку можно по телефону 8 905 584 20 03. С собой необходимо взять коврик, воду, головной убор и солнцезащитные средства.

Мероприятие пройдет 15 июня в 17:00.