Мастер-классы по фигурному катанию пройдут в Мытищах

Воспитанницы отделения фигурного катания спортивной школы «Авангард» и хоккейной «Академии Атлант» выступят под девизом «Сегодня праздник у девчат». Также для всех желающих дам будет организован мастер-класс по хоккею.

Открытый мастер-класс для всех любителей фигурного катания. пройдет девятого марта у главного мытищинского катка у Дворца культуры «Яуза».

Вместе с тренером спортшколы «Авангард», мастером спорта по фигурному катанию Сергеем Бородулиным можно будет освоить базовые и сложные элементы этого вида спорта. Независимо от того, будут ли это первые шаги на льду или уверенное катание — участники смогут получить бесценный опыт, заряд энергии и профессиональные советы от мастера спорта.

Начало в 12:00. Вход на мероприятие свободный.