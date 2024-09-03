Мастер-классы по декору и концерт ко Дню знаний прошли в парке Зарайска

В парке культуры и отдыха Зарайска отметили старт нового учебного года. Для детей провели мастер-классы, викторины и дискотеку на мероприятии «Парк знаний».

День знаний в парке отметили масштабной программой. Здесь организовали работу книжной ярмарки и гастромаркета «Школьный буфет». Все желающие могли поучаствовать в мастер-классах по декорированию пеналов и созданию закладок для книг.

На сцене выступили творческие коллективы и солисты Зарайска. Для юных жителей округа подготовили детскую анимационную программу и дискотеку с ростовыми куклами.

Весь день в парке проводили викторину по творчеству А. С. Пушкина и конкурс рисунков на асфальте на школьную тематику.

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