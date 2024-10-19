Мастер-классы, квесты и ярмарку проведут в Солнечногорске в День отца 20 октября

В парке культуры и отдыха городского округа Солнечногорск 20 октября пройдет общеобластное мероприятие «Отцы и дети». Событие посвятят Дню отца. Горожане примут участие в мастер-классах, квестах, посетят концерт и ярмарку.

Праздник стартует 20 октября в 12:00. Гуляния пройдут на площадке за памятником Лермонтову. Гостей ждут акция-видеопоздравление на песню «Папа может!», мастер-класс для детей «Папу я люблю — папе помогу», программа «Папины помощники», а также спортивные состязания «Самый сильный папа», квест «С папой хоть куда» и выставка-ярмарка мастериц. Завершит праздник концертная программа «О папе с теплом».

«Празднование Дня отца пройдет по всему Подмосковью. Концертно-развлекательные программы устроят более чем в 50 парках, в том числе и в Солнечногорске. Приглашаем прийти всей семьей и приянть участие в активностях вместе с папами», — рассказала заместитель главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Событие проведут при информационной поддержке автономной некоммерческой организации «МосОблПарк».

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