Мастер-классы, концерты и конкурсы провели в День деревни Степащино

Жители воскресенского Степащино отметили день рождения родной деревни. По случаю праздника организовали развлекательную программу с конкурсами, играми, мастер-классами и чаепитием.

В день Рождества Пресвятой Богородицы жители отметили День деревни Степанщино. Гости мероприятия наслаждались чаем со сладостями и фотографировались возле красочных фотозон. Для собравшихся также организовали настольные игры, мастер-классы. Творческие коллективы городского округа Воскресенск на протяжении всего праздника развлекали зрителей.

Традиционно в День села Степащино отметили жителей, которые внесли вклад в процветание деревни. Поздравили также долгожителей, юбиляров, новорожденных и первоклашек.

Для самых маленьких провели игровую программу и мастер-классы.

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