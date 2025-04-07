Мастер-классы ко Дню космонавтики пройдут в Одинцове 12 апреля

День Космонавтики отметят в Одинцовском округе. Активные мероприятия для детей и взрослых пройдут в честь праздника в парках муниципалитета.

Так, в Лазутинском парке проведут космическую зарядку, субботник и мастер-классы для детей. Принять участие могут все желающие. Планируются следующие активности, на которые необходимо записаться заранее: создание ракеты в «Роблокс Студио» для детей в возрасте от девяти до 12 лет, визуальное программирование для ребят от восьми до 11 лет и графический дизайн для детей от семи до 11 лет.

Помимо этого, в 13:15 в центральном парке пройдет мастер-класс по оригами, где участники смогут создать свою собственную бумажную ракету. Записаться на этот мастер-класс можно по телефону: +7 (926) 341-20-82.

Стоит отметить, что в этот же день парки Раздолье и Звенигорода приглашают всех желающих на «Фестиваль космических чудес», который обещает быть насыщенным и ярким. Гостям предложат массу развлечений и активностей для всей семьи. Также в парке Захарово пройдут лекции, фотовыставка и мастер-классы.