Мастер-классы и занятия по скандинавской ходьбе пройдут в парках Подольска

В Подольске до 30 марта в парке имени Виктора Талалихина и Детском парке состоятся традиционные бесплатные мероприятия для жителей и гостей города. Программа включает занятия для всех возрастов, а вход на мероприятия свободный.

Группа «Радость движения» под руководством Владимира Васильева приглашает всех присоединиться к программе «Активное долголетие». На территории парков будут проходить занятия скандинавской ходьбой, которые помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией.

Для самых юных посетителей подготовлены творческие мастер-классы по созданию поделок из бумаги, а ребятам постарше предложат попробовать свои силы на увлекательных уроках по вязанию.

Любителей активного отдыха парк имени Виктора Талалихина приглашает в субботу на 202-ю утреннюю пробежку, организованную беговым движением «Дай 5». Это отличная возможность начать выходной день с бодрости и хорошего настроения.

На выходных в обоих парках также пройдут веселые игровые программы для детей, которые подарят массу положительных эмоций и заряд радости.