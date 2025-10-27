Мастер-классы и занятия йогой пройдут в парках Павловского Посада на этой неделе

Последняя неделя октября в Павлово-Посадском городском округе порадует жителей теплой и сухой погодой, создавая отличные условия для активного отдыха на свежем воздухе. Городские парки подготовили разнообразные мероприятия для людей всех возрастов.

В Городском парке 28 октября в 15:00 пройдет заседание Общественного совета, куда приглашаются все желающие обсудить важные вопросы. На следующий день, 29 октября, в 15:00 в павильоне парка состоятся творческие посиделки, где участники смогут заняться рукоделием и развить свои навыки.

А 30 октября в 10:00 запланирована детская веселая разминка, а 31 октября в 11:00 — игровая программа для школьников, после которой в 11:30 пройдет разминка на свежем воздухе.

Парк «Дубрава» также предлагает интересные мероприятия. В понедельник, 27 октября, в 17:00 начнутся занятия театрального кружка для детей, а в 19:00 — театральная студия «Большая сцена» для взрослых. 28 октября в 12:45 в павильоне парка пройдет практика йоги, а аналогичное занятие запланировано на 31 октября.