Мастер-классы и выступления артистов ко Дню защиты детей прошли в роддоме Серпухова

В Серпуховском родильном доме состоялся день открытых дверей и праздник, посвященный Дню защиты детей. Для гостей мероприятия подготовили творческие мастер-классы, розыгрыши призов, небольшой концерт. Собравшимся также рассказали о возможностях роддома и новых социальных программах.

Исполняющий обязанности главного врача Серпуховского роддома Александр Скобенников, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц и представители администрации муниципалитета выступили перед собравшимися с приветственным словом.

Медики поздравили гостей мероприятия с Днем защиты детей. Они также проинформировали их о новых возможностях родильного дома: открытии трех коек для второго этапа выхаживания новорожденных, а также о родах в Московской области.

Помимо этого, специалисты Кадрового центра Подмосковья рассказали о бесплатном профессиональном обучении или курсах повышения квалификации для женщин в декрете. Подробности можно узнать на сайте «Работа России». Присутствующих также проинформировали о выплатах на открытие собственного дела.