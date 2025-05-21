Мастер-классы и викторины пройдут в парке «Ривьера» в Можайске на этой неделе

Парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера» в Можайске подготовил для жителей и гостей округа насыщенную программу мероприятий. На этой неделе пройдут игры, викторины, анимационные программы и фестиваль ко Дню города.

Можайску 22 мая исполнится 794 года. В честь Дня города в парке «Ривьера» с 15:00 до 19:00 пройдет фестиваль народного промысла и творчества «Культурная душа: Можайск».

В пятницу, 23 мая, всех желающих ждут в творческой мастерской на игру «Что? Где? Когда?», которая пройдет с 18:10 до 18:50. А в 18:50 стартует «Киновикторина».

Субботнее утро 24 мая начнется с занятия по зумбе в 10:00. Затем гостей парка с 12:00 до 16:00 приглашают посетить областное мероприятие «Мой парк — моя история».

Мастер-класс по фланкировке шашкой проведут 25 мая в 12:00, а в 13:00 юные жители Можайска посетят спортивные и анимационные программы. Любители активного образа жизни соберутся с 19:00 до 20:30 на тренировку по зумбе.