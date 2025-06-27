Мастер-классы и викторины пройдут в День молодежи в Чехове

В муниципальном округе Чехов в честь Дня молодежи пройдут развлекательные мероприятия в парках и Дворцах культуры. Так, в городском парке культуры и отдыха пройдет праздничный фестиваль «Молодежь. Спорт. Парк».

Начнется мероприятие в 17:00 с награждения активной молодежи. Ребят ждут тематические локации с викторинами и заданиями. А в парке «Дубки» в поселке Троицкое — квизы, мастер-классы и дискотека начнутся.

Также в 12 часов в Доме культуры «Каскад» в поселке Васькино выступят молодой коллектив «Поющие гитары». В «Ровеснике» в поселке Столбовая и в «Мечте» в селе Дубна пройдут конкурсы и танцы. А в 19:00 концерт устраивают на площади перед Домом культуры «Меридиан» в селе Новый Быт.

Напомним, 27 июня прошли развлекательные программы в Домах культуры «Заря» в деревне Чепелево и «Родник» в селе Шарапово, а также дискотека в «Собеседнике» в поселке Любучаны.

Вход и участие в мероприятиях бесплатные.