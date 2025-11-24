Мастер-классы и «Веселые старты» пройдут в парках Королева

Жителей и гостей наукограда приглашают провести время в парках. Даже в это время года там состоятся разнообразные мероприятия, как развлекательные, так и полезные.

Интересные мастер-классы для любителей науки и технологий пройдут в Центральном парке. «Эра инженеров» научит всех желающих основам конструирования, а серия занятий: «Шаг в космос» в павильоне «ПРОзнания» раскроет тайны Вселенной.

По понедельникам и вторникам Центральный парк приглашает на экологические прогулки и «Веселые старты». В четверг состоится мастер-класс по спортивному маджонгу для любителей азартных игр. Кроме того, в любое время можно поиграть в настольный теннис.

Парк «Костино» также ждет всех желающих на «Веселые старты» и экопрогулки по средам и четвергам. Для маленьких посетителей клуб «Солнышко» организует познавательно-игровые программы. Поклонники настольного тенниса могут бесплатно сыграть с друзьями и семьей.