Мастер-классы и выставки прошли ко Дню соседей в Балашихе

День соседей отпраздновали на Пионерской улице в Балашихе. Для собравшихся подготовили тематическую выставку, посвященную истории района, мастер-классы и спортивные игры.

На встрече жители обсудили вопросы благоустройства, узнали о новых возможностях проекта «Жители МКД», приняли участие в ярмарке домашних угощений и развлекательной программе. Так, жители делились своими фотографиями и рассказами о том, как развивался их дом и улица. На импровизированной сцене выступили местные музыкальные коллективы.

«День соседей — это возможность для всех нас стать ближе, обсудить волнующие вопросы и найти общие решения. Проект „Жители МКД“ помогает сплотить людей вокруг важных проблем, таких как благоустройство дворов, создание комфортной среды и поддержка активных граждан. Сегодня мы видим, как вместе можно решать любые задачи, и это — наша главная сила», — сказал муниципальный депутат Рустам Фахрисламов.

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