Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в парках Лобни на этой неделе

Парки Лобни подготовили для жителей и гостей округа насыщенную программу мероприятий. На этой неделе пройдут творческие мастер-классы, спортивные эстафеты, увлекательные викторины и тематические интерактивы.

Жителей Лобни приглашают в Центральный парк культуры и отдыха, где с 3 по 7 июня проведут творческие мастер-классы и настольные игры. Поклонников спорта и активного отдыха ждет занятие по скандинавской ходьбе, а также забег на 5 верст, спортивная эстафета и тренировка по самбо. Для горожан старшего поколения организуют ретро-дискотеку «Молоды душою». Малыши также смогут подвигаться под зажигательные мелодии на детской дискотеке.

В парке «Киово» 6 июня пройдут «Веселые старты» и физкульт-минутка. Гости также соберутся на мастер-классе и квесте «Мафия». Детскую дискотеку и викторину проведут 7 июня.

Лобненский лесопарк приглашает жителей и гостей Лобни 3 и 7 июня на занятия по настольному теннису и уроки с кинологом по бытовому послушанию и трюковой дрессировке собак. Все желающие смогут размяться на физкульт-минутке, поиграть в настольный теннис и посетить мастер-класс.

Для любителей спорта 3 и 4 июня в парке «Река времени» организуют «Веселые старты» и физкульт-минутку. Юные жители также поучаствуют в викторине, квесте и в анимационной программе.

Вход свободный для всех желающих 6+