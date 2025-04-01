Мастер-классы и спортивные занятия пройдут в лесопарке Фрязина на этой неделе

С наступлением теплого периода во Фрязинском лесопарке организаторы подготовили для горожан развлекательную программу. Гостей парка ждут творческие мастер-классы, занятия спортом и образовательные лекции.

Лекторий «В здоровом теле!» пройдет во вторник в 11:00. Собравшиеся узнают о правильном питании, профилактике заболеваний, а также о методах поддержания бодрости и тонуса. Для поклонников активного отдыха с 11:00 до 12:00 подготовили комплексную тренировку со скандинавской ходьбой и женской гимнастикой.

Серия занятий по женской гимнастике продолжится и в среду в 11:00. Участницы укрепят мышцы, выполнят упражнения на гибкость и растяжку. Во второй половине дня всех желающих ждут в «Творческой мастерской». Опытные наставники обучат собравшихся основам рукоделия, живописи или декоративно-прикладного искусства.

В парковой зоне в четверг с 11:00 до 12:00 будет работать художественная студия. Гости занятия поэкспериментируют с красками и поучатся рисовать с натуры.

На встрече «Библиотечный калейдоскоп» в пятницу в 14:00 любители литературы обсудят книжные новинки, почитают друг другу вслух и поучаствуют в викторинах.

Мероприятия бесплатные. Возрастное ограничение 0+