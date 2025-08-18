Мастер-классы и спортивные тренировки пройдут в парке «Ривьера» в Можайске

С 18 по 24 августа в Можайске для жителей округа подготовили разнообразные активности. Гостей парка «Ривьера» приглашают на занятия по зумбе и йоге, а также на мастер-классы и ретро-дискотеку.

Под руководством инструктора Евгения Смирнова в понедельник, 18 августа, пройдет тренировка по зумбе. Занятие начнется в 19:00. Жителей и гостей Можайского округа приглашают на утреннюю растяжку с Юлией Усановой во вторник. Тренировка пройдет на универсальной площадке.

В четверг, в 18:30, в беседке № 11 в нижней части парка состоится квартирник. Участники мероприятия послушают приятную музыку и пообщаются с единомышленниками. А в 20:00 гостей парка ждут на зажигательной зумбе с Евгением Смирновым.

Областное мероприятие «Моей родины триколор», посвященное Дню Государственного флага Российской Федерации, состоится в пятницу, 22 августа, в 12:00. Традиционный урок зумбы под руководством Анны Петровой пройдет в 20:00.

Для юных гостей парка в субботу, 23 августа, организаторы подготовили различные активности. В 11:35 малышей приглашают на анимированную программу «Играй. Танцуй. Веселись». Также в беседке № 8 в нижней части парка пройдет мастер-класс «Фантазия творчества». В этот же день в 12:30 взрослые смогут заняться йогой на свежем воздухе. Любители музыки и танцев соберутся на ретро-дискотеке в нижней части парка в 19:00.

На большой детской площадке в воскресенье, 24 августа, в 16:00 начнется программа эстафет для детей «Спортландия». Мастер-класс для юных жителей Можайского округа проведут в 16:45. Также все желающие смогут сразиться в детской интеллектуальной викторине «Мультвикторина». А в 19:00 ребят ждет изучение различных настольных игр «Игротека» в верхней части парка. Для взрослых в это же время на универсальной площадке пройдут занятия по зумбе.

Возрастное ограничение: 6+