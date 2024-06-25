Мастер-классы и показательные выступления пройдут в День молодежи в Лобне

Фото: Администрация г.о. Лобня

В Лобне 29 июня отметят День молодежи. В этот день пройдут спортивные, культурные, музыкальные события.

Празднование состоится на парковке ледового дворца. Здесь пройдут мастер-классы и показательные выступления. Тематика — уличная культура. Участие примут сильнейшие тренеры и спортсмены России.

Также жители округа смогут покататься на трюковом самокате и скейтборде, попробовать себя в брейкинге, паркуре и воркауте. Для тех, кто предпочитает командные виды спорта, проведут игру в стритбол. Для всех гостей будут работать DJ-зона, фудкорт. Завершением вечера станет дискотека.

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