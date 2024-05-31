Мастер-классы и квесты прошли в поликлинике Химок ко Дню защиты детей

Масштабный праздник ко Дню защиты детей провели в поликлинике № 5 в Химках. Для ребят и их родителей организовали лекции, мастер-классы и квесты.

Педиатр Виктория Пупыкина и заведующий поликлиникой Владимир Никифоров провели квест для малышей «Профосмотр хорошего настроения». Дети постарше поучаствовали в веселых конкурсах, а родители попробовали свои силы в различных мастер-классах. Также специалисты провели лекцию для молодых родителей по прикорму малышей.

«В честь Дня защиты детей мы организовали чудесный праздник для наших маленьких пациентов. Мы провели игровой квест для детей, было весело и интересно. В конце программы каждый ребеночек получил маленький подарок от нас», — рассказала педиатр поликлиники № 5 Яна Рабинская.

В конце гостей праздника угостили пломбиром. Такой праздник в поликлинике провели впервые.

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