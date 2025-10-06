Мастер-классы и концерты пройдут в парках Королева на этой неделе

Организаторы подготовили на предстоящей неделе в парках Королева развлекательные и познавательные мероприятия. Главным событием станет осенний праздник «Вкусно. И — тыква!»: гостей ждут концерты, мастер-классы и множество развлечений для всей семьи.

Мероприятие состоится в Центральном парке в субботу, 11 октября. А по понедельникам и вторникам там проходят «Веселые старты» и экопрогулка «Наш парк». Эти активности организуют и в парке «Костино», но по средам и четвергам.

В павильоне «ПРОзнания» Центрального городского парка состоится серия мероприятий для самых любознательных жителей. Гости посетят занятия по астрономии от проекта «Шаг в космос» и заглянут в тайны Вселенной, освоят основы программирования на мастер-классах от школы KIBERone и азы инженерного дела на курсах от «Эры инженеров».

Отметим также, что во всех парках Королева работают площадки для занятий настольным теннисом. Играть там могут и взрослые, и дети. Для самых маленьких клуб «Солнышко» организует в парке «Костино» познавательно-игровые программы.