Мастер-классы и концерты пройдут в Красногорске 9 и 10 августа

В рамках проекта «Летний вечер у реки» в Красногорске пройдут развлекательные мероприятия для взрослых и детей. На набережной в микрорайоне Павшинская пойма 9 и 10 августа жителей ждут музыкальные концерты, творческие мастер-классы и другие активности.

Концерт автора-исполнителя Алексея Душа, а также выступления преподавателей и воспитанников студии «Не школа гитары» пройдут в субботу, 9 августа. В этот же день юных жителей Красногорска приглашают на творческий мастер-класс от сети детских клубов «Бейби Лэнд».

На следующий день, 10 августа, состоится концерт автора и исполнителя Виктории Павловой. Она представит зрителям номера в разных жанрах: от акустического минимализма до эффектных ретро-поп баллад. Хореографы академии танца «ДиДенс Хаус» проведут для всех желающих танцевальный мастер-класс. А малышей снова ждут на творческом занятии от сети детских клубов «Бейби Лэнд».

Оба выходных дня на набережной Павшинской поймы будет работать арт-базар. И 9, и 10 августа участники творческого объединения красногорских художников «ЛИК» проведут для жителей и гостей Красногорска мастер-классы по изобразительному искусству.

Все мероприятия традиционно начнутся в 18.00. Вход свободный, возрастное ограничение: 0+