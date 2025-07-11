Мастер-классы и концерт в честь Дня семьи прошли в парке «Дубки» в Химках

В городском парке «Дубки» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи. Гости праздника приняли участие в тематической лекции, концерте и творческих активностях.

Праздничная программа прошла в рамках патриотического проекта «Успех V единстве поколений». Перед началом концерта с приветственным словом к жителям обратилась депутат Химок Надежда Смирнова.

Она подчеркнула важность семейных ценностей и роли семьи в формировании общества. На сцене выступили творческие коллективы округа, а для детей была организована игровая зона и мастер-классы.

В этот же день тематическое мероприятие состоялось и в школе «Лидер». Общественница Евгения Купп напомнила, что история святых Петра и Февронии — это сильный пример для воспитания у молодежи таких качеств, как любовь, верность и уважение.

Депутат Юлия Мамай добавила, что в рамках патриотической программы в Химках уже прошло более 1200 мероприятий — от мастер-классов до лекций и фестивалей.