Мастер-классы и концерт ко Дню защиты детей прошли в Красногорске

В исторической усадьбе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске организовали мероприятие ко Дню защиты детей. В нем приняли участие семьи округа, в том числе близкие участников СВО, где совсем недавно появился ребенок.

Для виновников торжества провели анимацию со сказочными героями и мастер-классы. Также состоялась церемония награждения, на которой активистам вручили подарки.

«От имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова передаю вам слова глубочайшего уважения и искренней благодарности за ту необыкновенную, всепоглощающую любовь, которой вы одариваете своих детей, за то, как вы несете это светлое чувство в мир», — сказала начальник управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Татьяна Квасникова.

Сегодня в Красногорске проживает более 3,5 тысячи многодетных семей. Все гости праздника получили подарки от администрации округа и депутатского корпуса.

«Детей в городском округе Красногорск становится все больше, а это значит, что наш город динамично развивается. И чем больше детей, тем больше поводов для позитивных изменений и для развития инфраструктуры города, включая строительство современных детских площадок, открытие новых детских садов и школ. Мы хотим, чтобы эти учреждения никогда не пустовали, а всегда были наполнены детским смехом и радостью», — добавил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов городского округа Красногорск Богдан Андриянов.

Кроме того, праздничный концерт в этот день представили воспитанники творческих коллективов «МДМ» и «Веста».