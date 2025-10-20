Мастер-классы и конкурсы провели для многодетных семей в Наро-Фоминске

Семейные выходные прошли в оздоровительном комплексе «Литвиново» в Наро-Фоминске с 17 по 19 октября. Их посетили победители муниципальных этапов всероссийского конкурса «Семя года».

На всероссийский конкурс подали более 10 тысяч заявок со всей страны. От Подмосковья победу одержали жители Серпухова — семья Барановых-Киблицки. Для участников муниципального этапа провели масштабный праздник, рассказали в региональном Минсоцразвития.

«У нас четверо детей и приехали мы на семейные выходные почти всей семьей, только старший ребенок сейчас на учебе. Нам здесь очень понравилось, все продумано до мелочей. Мы окунулись в атмосферу пионерского лагеря и помолодели лет на 30. Не хватало только питерских галстуков», — рассказывают супруги Александр и Яна.

В течение трех дней участники посещали творческие мастер-классы, спортивные соревнования и интеллектуальные игры. В день официального открытия лучшие семьи наградили благодарственными письмами.

Важной частью праздника стало чествование пап ко Дню отца. Мужчины учились готовить пиццу вместе с детьми, а также состязались в веселых стартах.