Мастер-классы и конкурсы прошли в парке Толстого в Химках

День защиты детей отпраздновали в парке Толстого в Химках в День защиты детей. Там прошли фестивали, концерты, конкурсы и мастер-классы.

Юные жители Химок в парке Толстого могли посетить интерактивные площадки предприятий округа и угоститься пломбиром — в рамках ежегодной акции губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В программе праздника были настольные игры, конкурсы и мастер-классы по аппликациям из цветной бумаги, изготовлению свечей из вощины и рисованию пейзажей ватными палочками.

«Праздничная программа была на высшем уровне — интересные конкурсы, яркие выступления артистов, мастер-классы для детей. Атмосфера радости и праздника охватила всех присутствующих», — поделилась жительница Химок Елизавета Осипова.

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