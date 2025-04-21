Мастер-классы и конкурсы прошли на Пасху в Серпухове

Общероссийская организация «Здоровое Отечество» и Федерация бокса организовали для жителей и гостей Серпухова праздник в честь Воскресения Христова. На Юбилейной площади провели развлекательную программу и конкурсы.

Участников праздника угощали вкусным пловом и шашлыком. Озорной Пасхальный кролик предлагал всем сделать фотографии на память.

Для маленьких жителей Серпухова профессиональные аниматоры провели специальные мастер-классы и веселые состязания.

Площадками праздничный мероприятий в муниципалитете также стали деревня Сераксеево, «Олимп» на улице Фрунзе в Серпухове, парк «Зеленая Зона» в Пущино и Рыночный проезд в Протвине. Кроме того, в некоторых храмах городского округа прихожане получили в подарок пасхальные наборы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.