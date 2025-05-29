Мастер-классы и конкурсы ко Дню защиты детей пройдут в Химках

Развлекательную программу с творческими и спортивными активностями подготовили для юных жителей Химок к Международному Дню защиты детей. Главной площадкой празднования традиционно станет парк имени Толстого.

Юных гостей праздника ждут интеллектуальные конкурсы, анимационные представления и тематические мастер-классы. Кроме того, местные творческие коллективы и артисты выступят с музыкальными концертами. Желающие смогут попробовать свои силы в семейных соревнованиях по бадминтону «Папа, мама, я спортивная семья». Главным подарком для детей станет любимое летние лакомство — мороженое и сладкая вата.

Выставку «Маленькие герои большой войны» к празднику откроют в выставочном комплексе «Артишок». Торжественное мероприятие пройдет с 12:00 до 15:00 по адресу Ленинский проспект, дом 2А.

Праздничный программы организуют также в парках «Дубки», «Экоберег», Величко, «Подрезково», а в театре «Наш дом» покажут спектакль «Карлик Нос». Фильмы о детях-героях войны покажут в Центральной городской библиотеке.