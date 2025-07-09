Мастер-классы и конкурсы ко Дню семьи, любви и верности прошли в Химках

Масштабную праздничную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в Химках. Мероприятия организовали во всех микрорайонах округа.

Жители Химок приняли участие в семейных играх и тематических конкурсах.

Центральной площадкой стал парк Толстого. Творческие коллективы округа подготовили здесь праздничный концерт. Помимо этого, гости смогли попробовать свои силы в рукоделии и самостоятельно смастерить генеалогическое древо.

Вечер завершился конкурсом рисунков на асфальте и кинопоказом, который организовали в выставочном комплексе «Артишок». Здесь же открылась выставка «Герои нашего времени — история большой любви».

Кроме того, праздник провели и в парках «Дубки» и Величко. Каждый желающий смог присоединиться к фитнес-тренировке и повеселиться на дискотеке.

Отметим, что активная культурная программа в Химках запланирована на все лето.