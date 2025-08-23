Мастер-классы и игры прошли в День Государственного флага России в Химках

В парке Толстого в Химках в День Государственного флага России провели праздничную программу «Моей Родины триколор». Для жителей и гостей округа организовали мастер-классы, викторины и игры.

На концерте-акции «Единение под флагом России» с творческими номерами выступили артисты дворца культуры «Родина». Волонтеры раздавали гостям парка флажки и ленточки с триколором. Праздничную атмосферу создавали патриотические композиции.

«День флага — это повод почувствовать гордость за свою страну, за ее историю и достижения. Мы должны беречь наш флаг как символ свободы, независимости и единства нашего народа. С праздником, дорогие жители Химок! С Днем Государственного флага Российской Федерации!» — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.