Мастер-классы и игровые программы пройдут в парках Воскресенска

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. С 4 по 10 августа там состоятся спортивные, культурные и развлекательные мероприятия.

В парке «Москворецкий» во вторник, 5 августа, для детей проведут игровую и познавательную программы, а в среду, 6 августа, юных посетителей приглашают на «Веселую зарядку» и спортивные игры.

В четверг, 7 августа любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут посетить занятия по скандинавской ходьбе и вечер «Ретро-танцы».

В парке усадьбы Кривякино для детей в возрасте от шести лет будут работать творческие мастерские в павильоне около фонтана, выездной читальный зал на фонтанной площади. Игровые программы пройдут на главной площади парка. На шахматной площадке можно попрактиковаться

в современном мечевом бое, а занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта.

Жителей и гостей Воскресенска приглашают на экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», а также интерактивные программы «По следам наших предков», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «А мы к вам музей привезли!» и другие. Записаться можно по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.