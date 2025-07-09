Мастер-классы и фото-квест ко Дню семьи прошли в Солнечногорске

Общеобластное мероприятие «Семья. Лето. Парк», посвященное Дню семьи, любви и верности прошло на набережной «Выстрел» и в городском парке культуры и отдыха. На празднике каждый нашел себе развлечение по душе: от активных игр до спокойного творчества.

Жители и гости округа смогли поучаствовать в семейной зарядке и фото-квесте, посетить творческие мастер-классы, послушать лекцию об истории праздника и проверить свои знания в тематической викторине. А юные солнечногорцы приняли участие в квесте «Ромашковые тропинки» и были награждены призами. Особенно востребованными оказались мастер-классы по созданию ромашек, символизирующих праздник.

«Этот праздник стал замечательным поводом собраться всей семьей и насладиться атмосферой нежности и счастья. Уверены, что воспоминания об этом дне останутся в сердцах каждого надолго», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Также для гостей организовали ярмарку изделий ручной работы под названием «Семейная мастерская», а местные коллективы представили концертную программу «Долголетие семейного счастья».