Мастер-классы и экопрогулки пройдут в парках Королева на этой неделе

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Королев

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там подготовили спортивные и познавательные мероприятия для всей семьи.

В образовательном павильоне «ПРОзнания» в Центральном парке можно будет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором, прикоснуться к тайнам Вселенной или сделать первый шаг в цифровое будущее с азами программирования. Занятие «Эра инженеров» состоится в воскресенье, 2 ноября, в 10:00

Любителей активного отдыха приглашают на познавательные экопрогулки и увлекательные состязания «Веселые старты», которые проведут в разных парках города. С понедельника по четверг состоятся открытые тренировки по-модному пиклболу и классическому настольному теннису.

27 и 28 октября в 17:00 в  Центральном парке юных гостей ждет развлекательная программа.

Подробная афиша мероприятий опубликована на официальном канале «Парки Королева».

