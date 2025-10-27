Мастер-классы и экопрогулки пройдут в парках Королева на этой неделе
Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там подготовили спортивные и познавательные мероприятия для всей семьи.
В образовательном павильоне «ПРОзнания» в Центральном парке можно будет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором, прикоснуться к тайнам Вселенной или сделать первый шаг в цифровое будущее с азами программирования. Занятие «Эра инженеров» состоится в воскресенье, 2 ноября, в 10:00
Любителей активного отдыха приглашают на познавательные экопрогулки и увлекательные состязания «Веселые старты», которые проведут в разных парках города. С понедельника по четверг состоятся открытые тренировки по-модному пиклболу и классическому настольному теннису.
27 и 28 октября в 17:00 в Центральном парке юных гостей ждет развлекательная программа.
Подробная афиша мероприятий опубликована на официальном канале «Парки Королева».