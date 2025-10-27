Мастер-классы и экопрогулки пройдут в парках Королева на этой неделе

Жителей и гостей городского округа приглашают провести досуг в парках. На этой неделе там подготовили спортивные и познавательные мероприятия для всей семьи.

В образовательном павильоне «ПРОзнания» в Центральном парке можно будет почувствовать себя настоящим инженером-конструктором, прикоснуться к тайнам Вселенной или сделать первый шаг в цифровое будущее с азами программирования. Занятие «Эра инженеров» состоится в воскресенье, 2 ноября, в 10:00