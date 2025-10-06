Мастер-классы для школьников пройдут в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске

В дни школьных каникул, с 6 по 10 октября, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске для детей подготовили просветительскую программу. Ребят ждут творческие мастер-классы, познавательные лекции и прогулки на природе.

Как рассказала ведущий методист культурного центра Юлия Залесина, такие каникулы для школьников проходят уже во второй раз. Летняя программа понравилась как детям, так и родителям. Это вдохновило на организацию осенней смены.

«Мы работаем над тем, чтобы эти каникулы были не менее интересными», — отметила Юлия Залесина.

В первый день каникул дети побывали на мастер-классах по гончарному делу, ткачеству и кожевенному ремеслу. Их познакомили со старинными профессиями. На время ребята и сами смогли почувствовать себя подмастерьями, создавая своими руками уникальные изделия.

Помимо этого, экскурсовод Александр Шмаков провел для школьников мастер-класс по изготовлению ретро-ключниц.

«У моей бабушки была такая. Это не просто кусочек кожи, но и кусочек памяти о нашем детстве», — рассказал экскурсовод.

Александр Шмаков рассказал ребятам, как развивалось кожевенное дело, показал старинные и современные инструменты, объяснил, как менялась технология обработки кожи на протяжении веков.

В программу осенних каникул также вошли ежедневные прогулки по парку. В первый же день дети встретили множество белок и угостили их орехами.