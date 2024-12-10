Сегодня 17:34 Мастер-классы для финалистов конкурса «Воспитатель года» провели в Химках Фото: Пресс-служба администрации города или района
Педагогический марафон прошел в Химках. В нем приняли участие финалисты всероссийского конкурса «Воспитатель года Подмосковья».
Для педагогов провели творческие и познавательные мастер-классы. Они обсудили развитие эмоционального интеллекта, узнали об упражнениях по развитию речи у детей и многое другое.
Ранее для финалистов конкурса прошла встреча в Доме правительства. Лауреатов наградили дипломами. В число призеров вошел музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук.
Фото: Пресс-служба администрации города или района Фото: Пресс-служба администрации города или района Фото: Пресс-служба администрации города или района Фото: Пресс-служба администрации города или района
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