Мастер-классы для финалистов конкурса «Воспитатель года» провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации города или района

Педагогический марафон прошел в Химках. В нем приняли участие финалисты всероссийского конкурса «Воспитатель года Подмосковья».

Для педагогов провели творческие и познавательные мастер-классы. Они обсудили развитие эмоционального интеллекта, узнали об упражнениях по развитию речи у детей и многое другое.

Ранее для финалистов конкурса прошла встреча в Доме правительства. Лауреатов наградили дипломами. В число призеров вошел музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук.

Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Фото: Пресс-служба администрации города или района
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

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