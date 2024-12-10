Мастер-классы для финалистов конкурса «Воспитатель года» провели в Химках

Педагогический марафон прошел в Химках. В нем приняли участие финалисты всероссийского конкурса «Воспитатель года Подмосковья».

Для педагогов провели творческие и познавательные мастер-классы. Они обсудили развитие эмоционального интеллекта, узнали об упражнениях по развитию речи у детей и многое другое.

Ранее для финалистов конкурса прошла встреча в Доме правительства. Лауреатов наградили дипломами. В число призеров вошел музыкальный руководитель дошкольного отделения «Тридцать первой школы» Елена Ищук.