Мастер-классы для детей ко Дню учителя провели в МФЦ Подмосковья

В преддверии Дня учителя в Подмосковье провели творческие мастер-классы для детей. Занятия прошли в офисах «Мои документы».

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона отметили, что присоединиться к мероприятиям могли все желающие.

«Мы провели творческий мастер-класс, чтобы выразить признательность тем, кто когда-то дал нам самим столь необходимые знания, и тем, кто сегодня дает путевку в жизнь нашим школьникам и студентам», — сказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Дети подготовили для педагогов открытки, сделали аппликации и украсили работы листьями. Им помогали сотрудники многофункциональных центров.