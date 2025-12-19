Мастер-класс по журналистике для школьников провели в Ленинском округе

В рамках областной недели функциональной грамотности 16 декабря в Видновском художественно-техническом лицее состоялся мастер-класс по журналистике «От заголовка до расследования». В нем приняли участие пять команд из школ Ленинского округа.

В качестве наставников для ребят выступили профессиональный журналист, заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Ленинского округа Юлия Погосьян и учитель истории и обществознания Видновского художественно-технического лицея Ольга Орлова.

«Очень радует заинтересованность ребят. Самой сейчас хочется сесть за один из столов вместе с ними и начать придумывать материал, потому что это действительно увлекательно. Журналистика — это в первую очередь творческая профессия, поэтому, несмотря на многие сложности, она, конечно, приносит море радости и удовольствия», — поделилась заместитель генерального директора Видновской дирекции киносети Ленинского округа Юлия Погосьян.

Участникам мастер-класса, объединенным в команды по пять человек вместе с педагогами-наставниками, предстояло выполнить творческое задание — написать журналистскую заметку о вымышленной пропаже самоката с территории школьной парковки. Перед началом работы команды проанализировали информацию, продумывая, как подать ее так, чтобы текст привлек внимание и удержал интерес читателя.

На выполнение задания отводилось 20 минут. За это время необходимо было подготовить материал объемом не менее 500 знаков в любом жанре и придумать к нему соответствующий заголовок. Итоги работы обсуждались коллективно — участники разбирали заголовки и оценивали их соответствие выбранному жанру.

«Я думаю, что навыки работы с информацией, в том числе читательская грамотность и креативные компетенции, необходимы каждому человеку. Умение читать, анализировать и систематизировать информацию — это базовый навык современного человека», — рассказала учитель истории и обществознания Видновского художественно-технического лицея Ольга Орлова.

В мероприятии поучаствовали восьмиклассники из видновских школ № 1, № 5, № 7, № 10. Уровень функциональной читательской грамотности учеников ведущие мастер-класса оценили как «выше среднего».